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НЕПОСТИЖИМО ⟩ Воры рыщут по известному таллиннскому торговому центру. Сотрудница магазина: их не отпугивают даже камеры

Анналийза Кёсс Катрин Луст
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Фото: Shutterstock

«В последнее время наблюдается волна краж», - говорит продавщица одного из магазинов торгового центра Solaris. По ее словам, карманники не выбирают и берут все, что попадет под руку - от одежды до продуктов питания. Однако, по словам руководителя отдела коммуникаций торгового центра и представителя полиции, серьезных жалоб и заявлений не поступало, пишет Elu24.

«Каждый день в нашем торговом центре крадут вещи, и в последний раз такое количество воров было десять лет назад», - рассказала Elu24 сотрудница одного из магазинов торгового центра Solaris, которая предпочла остаться неизвестным. «Я не знаю, можно ли вообще об этом говорить, но то, что происходит с кражами в последнее время, и то, как их много, не поддается объяснению...»

По словам женщины, воры проникают в один из магазинов в центре Solaris почти каждый день. «Они крадут все! Платья, футболки, детскую одежду, продукты... Все владельцы каждый день переживают о том, чей магазин пострадает сегодня», - говорит женщина, работающая в магазине, рассказывая, что воры используют различные уловки.

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