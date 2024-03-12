НЕПОСТИЖИМО ⟩ Воры рыщут по известному таллиннскому торговому центру. Сотрудница магазина: их не отпугивают даже камеры

«Каждый день в нашем торговом центре крадут вещи, и в последний раз такое количество воров было десять лет назад», - рассказала Elu24 сотрудница одного из магазинов торгового центра Solaris, которая предпочла остаться неизвестным. «Я не знаю, можно ли вообще об этом говорить, но то, что происходит с кражами в последнее время, и то, как их много, не поддается объяснению...»