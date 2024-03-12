Окна квартиры в эстонском поселке были разбиты топором: «Дети так напуганы случившимся, что боятся выходить на улицу»

В понедельник вечером все три окна двухкомнатной квартиры в многоквартирном в Вериора были разбиты. «Я как раз планировала сдавать квартиру в аренду», - говорит хозяйка квартиры Люба, которой утром в понедельник позвонили соседи и сообщили о случившемся. «Соседи позвонили мне и сказали, что здесь беспорядок и что ночью окна были разбиты. Я подошла и не могла поверить. Я была в таком шоке. Здесь три окна, и все три были разбиты. Это были новые окна. Сейчас я обклеила их изнутри пленкой, сегодня приедет компания Plasto, чтобы оценить ущерб», - рассказывает Люба в интервью Elu24.