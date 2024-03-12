Окна квартиры в эстонском поселке были разбиты топором: «Дети так напуганы случившимся, что боятся выходить на улицу»

В понедельник вечером в одной из квартир многоквартирного дома в Вериора, муниципалитет Ряпина, были разбиты все три окна. «Я до сих пор нахожусь в таком шоке, что не знаю, куда обратиться», - говорит Люба, владелица квартиры, которая собиралась сдать ее в аренду. Хозяйка подозревает в вандализме жителя соседнего дома, который, когда выпивает, становится агрессивным, и держит в страхе местных жителей.
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В понедельник вечером все три окна двухкомнатной квартиры в многоквартирном в Вериора были разбиты. «Я как раз планировала сдавать квартиру в аренду», - говорит хозяйка квартиры Люба, которой утром в понедельник позвонили соседи и сообщили о случившемся. «Соседи позвонили мне и сказали, что здесь беспорядок и что ночью окна были разбиты. Я подошла и не могла поверить. Я была в таком шоке. Здесь три окна, и все три были разбиты. Это были новые окна. Сейчас я обклеила их изнутри пленкой, сегодня приедет компания Plasto, чтобы оценить ущерб», - рассказывает Люба в интервью Elu24.