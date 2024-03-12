Заснул и больше не проснулся: умер автор хита All by myself

«С огромной грустью мы делимся печальной новостью о смерти Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик умер во сне на выходных. Ему было очень приятно знать, что на протяжении десятилетий его музыка трогала многих и останется его долговечным наследием», - говорится в заметке на сайте.