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Заснул и больше не проснулся: умер автор хита All by myself

Limon.ee
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Свеча. Фото иллюстративное.
Свеча. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Умер бывший вокалист группы The Raspberries и исполнитель песни All by Myself Эрик Кармен. Событие случилось в это воскресенье, 10 марта, пишет Фокус, ссылаясь на личный сайт певца.

«С огромной грустью мы делимся печальной новостью о смерти Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик умер во сне на выходных. Ему было очень приятно знать, что на протяжении десятилетий его музыка трогала многих и останется его долговечным наследием», - говорится в заметке на сайте.

Известно, что вокалисту было 74 года. Что именно стало причиной его смерти пока семья не афиширует.

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