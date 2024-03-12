Умер бывший вокалист группы The Raspberries и исполнитель песни All by Myself Эрик Кармен. Событие случилось в это воскресенье, 10 марта, пишет Фокус, ссылаясь на личный сайт певца.
Заснул и больше не проснулся: умер автор хита All by myself
«С огромной грустью мы делимся печальной новостью о смерти Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик умер во сне на выходных. Ему было очень приятно знать, что на протяжении десятилетий его музыка трогала многих и останется его долговечным наследием», - говорится в заметке на сайте.
Известно, что вокалисту было 74 года. Что именно стало причиной его смерти пока семья не афиширует.