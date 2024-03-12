Стали известны первые подробности завещания Мэттью Перри

Стало известно, что имущество звезды «Друзей» оценивается в один миллион долларов. Распоряжаться им отныне будут менеджер Лиза Фергюсон и актриса Робин Рузан в фонде Мэттью, названном в честь одного из фильмов Вуди Аллена «Энни Холл».

Кроме того, родители Перри, а также его сводный брат и экс-возлюбленная Рэйчел Данн указаны в завещании как бенефициары. Еще в 2009-м актер добавил пункт, согласно которому доступ к его средствам должен быть и у детей Мэттью. Однако за прошедшие годы, увы, экранному Чендлеру Бингу обзавестись семьей не удалось.

Уточняется, в упомянутую выше сумму - один миллион долларов - входят также ювелирные изделия, произведения искусства, мебель и автомобили.

Бывший бизнес-менеджер Мэттью Лиза Фергюсон обязана будет явиться в суд 10 апреля для уточнения деталей завещания, а вот Робин Рузан, как сообщает портал, отказалась от совместного с Лизой распоряжения средствами Перри.