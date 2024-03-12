ФОТО ⟩ «Уходила со сцены со слезами»: Анна Асти объявила о приостановке концертной деятельности

Анна Asti объявила о приостановке своей концертной деятельности на фоне проблем со здоровьем. Об этом она рассказала в соцсетях. Свой мартовский гастрольный тур певица перенесла на апрель.

«Ребят, хотелось бы с хорошими новостями, но сообщу как есть. Я так скучала, так хотела выступать, мы все были так счастливы дать концерт на ВДНХ, а потом отработать частное мероприятие. Но многие ребята заметили, что ещё в парке я сильно хромала. Напомню, что в январе я сделала операцию на обеих ступнях, но пока не могу работать, потому что у меня сильно болит одна нога. Понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура. Это очень грустно признавать, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать», – рассказала Анна.