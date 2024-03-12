«Уходила со сцены со слезами»: Анна Asti объявила о приостановке концертной деятельности, пишет Spletnik.
ФОТО ⟩ «Уходила со сцены со слезами»: Анна Асти объявила о приостановке концертной деятельности
Анна Asti объявила о приостановке своей концертной деятельности на фоне проблем со здоровьем. Об этом она рассказала в соцсетях. Свой мартовский гастрольный тур певица перенесла на апрель.
«Ребят, хотелось бы с хорошими новостями, но сообщу как есть. Я так скучала, так хотела выступать, мы все были так счастливы дать концерт на ВДНХ, а потом отработать частное мероприятие. Но многие ребята заметили, что ещё в парке я сильно хромала. Напомню, что в январе я сделала операцию на обеих ступнях, но пока не могу работать, потому что у меня сильно болит одна нога. Понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура. Это очень грустно признавать, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать», – рассказала Анна.
Она отметила, что последний концерт дался ей очень тяжело, а в комментариях рассказала, что ей больно стоять на каблуках. «Уходила со сцены со слезами на глазах. Иногда есть обстоятельства, которые от нас не зависят. И этот случай как раз тот, на который я не могу никак повлиять. Сейчас активно занимаюсь здоровьем и надеюсь решить все вопросы в ближайшее время. Я даже готова к ещё одной операции, чтобы забыть о том, как мне больно».
В комментариях поклонники поддержали певицу, но некоторые предположили, что на самом деле Анна отменяет концерты из-за скандалов вокруг «голой» вечеринки.
Певица объявила о проблемах со здоровьем ещё осенью: у неё обнаружили болезнь Кёллера второго типа. По словам Анны, её мучают судороги в ноге и проблемы с суставами. Чтобы поправить здоровье, в январе Анна покинула Россию (куда именно она уехала, не уточняется), пообещав вернуться к выступлениям в марте. Многие, однако, решили, что уехать из страны Анна решила на фоне скандалов вокруг «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, на которой она выступала: проблемы после мероприятия возникли у многих гостей. По той же причине несколько её выступлений было отменено.