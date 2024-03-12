Герои сериала «Слово пацана» атаковали Таллинн и Маарду: откуда эти продукты и почему без этикеток на эстонском?

Житель Таллинна Николай говорит, что он и его жена периодически видят в соцсетях вопросы о том, где можно купить чипсы, с производством которых связаны российский звезды (Настя Ивлеева и Влад Бумага). Он отмечает, что недавно наткнулся и на вопросы про чипсы, на упаковке которых красуются герои нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».