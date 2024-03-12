В редакцию Limon.ee обратился читатель, которого мучает вопрос: почему, несмотря на все санкции, в Эстонии продают продукты питания, произведенные в России? Последним хитом продаж стали чипсы, на упаковках которых красуются герои нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
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Герои сериала «Слово пацана» атаковали Таллинн и Маарду: откуда эти продукты и почему без этикеток на эстонском?
Житель Таллинна Николай говорит, что он и его жена периодически видят в соцсетях вопросы о том, где можно купить чипсы, с производством которых связаны российский звезды (Настя Ивлеева и Влад Бумага). Он отмечает, что недавно наткнулся и на вопросы про чипсы, на упаковке которых красуются герои нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».