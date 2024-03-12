Странная пицца эстонского рэпера Gameboy Tetris в Peetri Pizza сбивает людей с толку

В состав любимой пиццы рэпера Gameboy Tetris входит картофель фри, куриные наггетсы, соус и небольшое количество рукколы. Итальянцы были бы в агонии от такого чуда!

Эстонские комментаторы также не остались равнодушными к странному блюду. «Закусочная тарелка, которая к тому же съедобна», - отметил гениальность идеи один из комментаторов на Facebook.

На форуме Reddit на это смотрят не столь благосклонно: «Полное дерьмо!» - добавляет кто-то. Пицца рэпера продается в ресторанах Peetri Pizza и Pappa Pizza, и цены на нее такие же, как и на другие пиццы (маленькая пицца в Peetri Pizza стоит 5,20 евро, большая - 8,90 евро, а на всю семью - 21,10 евро).