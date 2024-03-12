Вечер поэзии, музыки и элегантности пройдет в Таллинне

Необычное мероприятие от Libirti и Celebré называется «Bohemian Rendezvous. Poetry edition». Вечер в итальянском ресторане будет наполнен яркими впечатлениями, музыкальной магией, великолепной компанией и разнообразной программой.

Гостей праздника элегантности ждет:

- Поэтический вечер, наполненный волнующим творчеством писательницы Татьяны Кривенко, погрузит в мир слов, эмоций и переживаний.

- Ведущая вечера - зажигательная Надежда Зеленко, которая сделает этот вечер еще более ярким и запоминающимся.

- Очаровательные ноты живой музыки, переплетающиеся с великолепным вокальным исполнением прекрасной пианистки Дианы Никитиной.

- Эмоциональное и завораживающее оперное исполнение Натальи Буровой, способное погрузить в океан волнующих эмоций.

- Загадочное и захватывающее сценическое представление от театральной студии Art Cherdak, где актерское мастерство раскроет перед зрителями магию искусства, перенося в уникальный мир фантазий и неожиданных переворотов.

- Элегантный показ коллекции от дизайнера Елена Хейнсаар (LeSaar Atelier), демонстрирующий искусство и красоту моды.

- Кулинарное наслаждение вечера: ужин от шеф-повара ресторана «BACIO Restoran & Kohvik».

- Розыгрыши и множество приятных сюрпризов, которые будут радовать в течение всего вечера.