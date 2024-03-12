В пятницу, 5 апреля, в 18.00 в ресторане BACIO Restoran & Kohvik пройдет вечер поэзии, музыки и элегантности.
Вечер поэзии, музыки и элегантности пройдет в Таллинне
Необычное мероприятие от Libirti и Celebré называется «Bohemian Rendezvous. Poetry edition». Вечер в итальянском ресторане будет наполнен яркими впечатлениями, музыкальной магией, великолепной компанией и разнообразной программой.
Гостей праздника элегантности ждет:
- Поэтический вечер, наполненный волнующим творчеством писательницы Татьяны Кривенко, погрузит в мир слов, эмоций и переживаний.
- Ведущая вечера - зажигательная Надежда Зеленко, которая сделает этот вечер еще более ярким и запоминающимся.
- Очаровательные ноты живой музыки, переплетающиеся с великолепным вокальным исполнением прекрасной пианистки Дианы Никитиной.
- Эмоциональное и завораживающее оперное исполнение Натальи Буровой, способное погрузить в океан волнующих эмоций.
- Загадочное и захватывающее сценическое представление от театральной студии Art Cherdak, где актерское мастерство раскроет перед зрителями магию искусства, перенося в уникальный мир фантазий и неожиданных переворотов.
- Элегантный показ коллекции от дизайнера Елена Хейнсаар (LeSaar Atelier), демонстрирующий искусство и красоту моды.
- Кулинарное наслаждение вечера: ужин от шеф-повара ресторана «BACIO Restoran & Kohvik».
- Розыгрыши и множество приятных сюрпризов, которые будут радовать в течение всего вечера.