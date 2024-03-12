Новый запрет: некоторые сосиски и вареные колбасы могут исчезнуть с прилавков Эстонии уже в июне

Если дым, образующийся при нагреве древесины, охладить и собрать, получается уникальный ароматизатор - так называемый жидкий дым, пишет ERR. После очистки создается препарат, который можно добавлять в пищу или намазывать на нее, и таким образом продукты со вкусом копчения попадают в торговые сети.

В ноябре прошлого года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов опубликовало новые оценки безопасности препарата. В будущем препарат для копчения будут считать генотоксичным, то есть он может повредить генетический материал клетки. Поскольку процедура занимает больше времени, чем ожидалось, разрешение на использование таких препаратов было продлено до конца июня.

По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, препараты для копчения добавляются как в мясные, так и в рыбные и сырные продукты. В эстонских магазинах можно найти, например, копченое филе сельди, различные соусы и картофельные чипсы. Сирье Потисепп, руководитель Союза пищевой промышленности Эстонии, отметила, что до сих пор использование препаратов для копчения считалось более безопасным, чем естественное копчение. «Сосиски, сардельки, колбасы вареные», - перечислила Потисепп продукты, в состав которых входит препарат. «И это сделано потому, что людям просто нравится запах и привкус дыма», - добавила она.