ВИДЕО ⟩ Британская певица выступила в парижском концертном зале «Батаклан», где террористы убили 90 человек

Выступая в зале на 1500 мест в рамках своего европейского турне, Софи Эллис-Бекстор сказала поклонникам: «Для меня не было бы правильным просто вальсировать под песню, не отдавая должное истории. Все, что я хочу сказать, это то, что Murder On The Dancefloor не является песней, которая несет зло в своем сердце. Вся цель этой песни состоит в том, чтобы принести радость и музыку на танцпол».