Софи Эллис-Бекстор почтила память жертв парижских терактов 2015 года, прежде чем спеть песню Murder On The Dancefloor в концертном зале «Батаклан» (Bataclan), где погибли 90 человек, пишет Sky News. В результате скоординированных действий террористов в столице Франции в ночь на 13 ноября 2015 года было убито 130 человек, из них 90 - в «Батаклане», сотни были ранены, сообщают Факты.
ВИДЕО ⟩ Британская певица выступила в парижском концертном зале «Батаклан», где террористы убили 90 человек
Выступая в зале на 1500 мест в рамках своего европейского турне, Софи Эллис-Бекстор сказала поклонникам: «Для меня не было бы правильным просто вальсировать под песню, не отдавая должное истории. Все, что я хочу сказать, это то, что Murder On The Dancefloor не является песней, которая несет зло в своем сердце. Вся цель этой песни состоит в том, чтобы принести радость и музыку на танцпол».
Песня Murder On The Dancefloor получила огромную популярность после того, как появилась в финальной сцене фильма Эмеральда Феннелла «Ожог солью» - мрачной сатиры о супербогаче. Наиболее экстремальные сцены фильма стали вирусными в социальных сетях, благодаря чему трек вернулся в ТОП-10 - через 23 года после релиза - и впервые попал в Billboard 100 в США.