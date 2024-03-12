Кайли Дженнер снялась в новой рекламной кампании в колготках и без нижнего белья

Ранее Кайли Дженнер в одиночестве появилась на вечеринке Vanity Fair. Незадолго до этого в сети снова начали обсуждать слухи о том, что она рассталась со своим бойфрендом Тимоти Шаламе: их не видели вместе с января этого года, после того как они появились на «Золотом глобусе». Однако после того как в недавнем интервью её спросили про новый имидж и про то, связаны ли эти перемены с её отношениями, Кайли ответила, что не будет «говорить о личном». При этом ранее она сделала стрижку, которая напоминает причёску Шаламе.