Бродячий щенок, которого женщина подобрала на улице, оказался вовсе не собакой

Мариан Васкес Аларкон из города Коацакоалькос, что в Мексике, подобрала на улице крошечного щенка, который на самом деле оказался диким животным - койотом. Подробнее об этом случае пишет издание The Sun.

Сначала женщина ничего не подозревала и воспитывала спасенного «щенка» вместе с другими своими собаками. Однако со временем ее начало настораживать странное поведение домашнего любимца.

Первые тревожные сигналы появились, когда Аларкон заметила ненасытный аппетит «собачки» и агрессивное поведение во время кормления, когда он увлеченно кромсал зубами мясо вместе с костями. Также по ночам регулярно раздавался жалобный вой.

Мариан догадалась, что перед ней не собачка, когда животное начало стремительно расти и набирать вес. Хозяйка с ужасом поняла, что случайно забрала с улицы и вырастила дикого зверя.

Она немедленно связалась с природоохранными службами, которые забрали койота и выпустили его в экологическом центре «Лес шепота». К сожалению, как объяснила сама Аларкон, содержать его дома становилось все сложнее, ведь он нуждался в соответствующих условиях для жизни.

«Это был прекрасный койот. Он вырос среди домашних собак, но никогда не переставал быть диким. Испортил мне очень много вещей и больше не мог поместиться в доме», - добавила Мариан.

К слову, койоты обитают в Северной Америке. Это ночные хищники, которые вырастают размером чуть меньше волка, с удивительными охотничьими способностями, в частности, способны бегать со скоростью 64 км/ч.