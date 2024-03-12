Скандал на «Оскаре»: из международной телеверсии вырезали награждение украинского фильма

Как сообщает Общественное вещание Украины, которое является транслятором церемонии в Украине, они получили от организаторов материалы, в которых нет награждения создателей документального фильма. Они выразили возмущение этим решением и решили транслировать полную версию церемонии.

В то же время исполнительный продюсер телеканала «Суспільне Культура» Лукьян Галкин отметил, что в прошлом году, когда в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» победила лента о российском оппозиционере Алексее Навальном, момент награждения и речь его жены не вырезали из сокращенной версии.

«Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром - тем обиднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар"», - возмутился он.