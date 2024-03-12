Организаторы кинопремии «Оскар» вырезали из сокращенной международной телеверсии Церемонии вручения наград номинацию, в которой победил украинский фильм «20 дней в Мариуполе», пишет Униан.
Скандал на «Оскаре»: из международной телеверсии вырезали награждение украинского фильма
Как сообщает Общественное вещание Украины, которое является транслятором церемонии в Украине, они получили от организаторов материалы, в которых нет награждения создателей документального фильма. Они выразили возмущение этим решением и решили транслировать полную версию церемонии.
В то же время исполнительный продюсер телеканала «Суспільне Культура» Лукьян Галкин отметил, что в прошлом году, когда в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» победила лента о российском оппозиционере Алексее Навальном, момент награждения и речь его жены не вырезали из сокращенной версии.
«Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром - тем обиднее видеть исключение этого полного правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар"», - возмутился он.