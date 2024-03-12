ФОТО ⟩ Кэти Перри показала свои голые ягодицы всем желающим

На днях в Лос-Анджелесе прошла церемония Billboard Women In Music 2024. Особенно отличилась на ней Кэти Перри, появившись в неоднозначном наряде.

Спереди все выглядело очень пристойно: красный наряд, состоящий из юбки и топа оголял стройный живот певицы. Однако, как только Кэти повернулась к публике спиной – все ахнули!

Платье было со шнуровкой на спине, причем настолько неплотной, что сквозь разрезы можно было рассмотреть тело певицы во всех подробностях. Приличия ради, Перри все же надела тонкие черные стринги. Как вам такой смелый наряд?

Фото: MICHAEL TRAN