ВИДЕО ⟩ Звезда «Уральских пельменей» в нетрезвом состоянии накинулся на подростков

Так, подвыпивший актер прогуливался по местному метро, в это время, узнавшие шоумена подростки начали снимать его на видео. Дмитрию это не понравилось и он передал бутылку с алкоголем помощнику, а сам агрессивно направился в сторону одного из снимавших.