Юморист Дмитрий Соколов, известный по шоу «Уральские пельмени» попал в конфликтную ситуации в Екатеринбурге, пишет Woman.
ВИДЕО ⟩ Звезда «Уральских пельменей» в нетрезвом состоянии накинулся на подростков
Так, подвыпивший актер прогуливался по местному метро, в это время, узнавшие шоумена подростки начали снимать его на видео. Дмитрию это не понравилось и он передал бутылку с алкоголем помощнику, а сам агрессивно направился в сторону одного из снимавших.
«Ты зачем снимаешь?» – «А зачем вы ко мне подходите?», слышно на видеозаписи.
«Я вас просто прошу, пацаны, уйдите», – попросил помощник юмориста.
В конечном счете конфликт закончился без рукоприкладства, молодые люди покинули метро.