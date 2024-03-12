«Это отвратительно»: работница круизного лайнера рассказала о худших пассажирах

28-летняя Люси Саутертон из Бирмингема (Великобритания), работающая в круизной компании, рассказала о том, какие отвратительные вещи делают некоторые пассажиры, находясь на корабле. Об этом пишет New York Times.

Некоторые люди отказываются надевать обувь и ходят по судну босиком в течение всего времени, пока находятся на борту.

«Члены экипажа обычно смеются над пассажирами, которые считают приемлемым ходить по круизному судну без обуви. Гости будут пробираться в магазины и выходить из них босиком. Они даже посчитают уместным пойти в театр без обуви, потому что формально они находятся в помещении. Это отвратительно», - заявила она.

Работница круизного лайнера призвала будущих пассажиров надевать обувь каждый раз, когда они выходят из каюты. По ее словам, это не только более гигиенично, но и означает, что работники не будут насмехаться над такими гостями на борту корабля.

Люси Саутертон также поделилась своим советом для тех, кто собирается отправиться в круиз в открытое море.

«Я думаю, что самая большая ошибка, которую люди могут совершить во время круиза, - это не быть вежливыми с каждым членом экипажа. Вы не знаете, что вам понадобится и кто из членов экипажа сможет решить ваши проблемы. Ранее уже случалось, что пассажир был невероятно груб с членом экипажа, который впоследствии понадобился ему во время круиза», - добавила британка.

По словам работница «корабля мечты», у людей будет больше шансов получить бонус или повышение класса обслуживания, если они будут поддерживать дружеские отношения с персоналом.