Пожилая дама из Эстонии осталась недовольна товаром, который заказала в интернет-магазине

Раздраженная полученным товаром, Эне обратилась в интернет-магазин по электронной почте. «Мне сказали, что они постараются дать мне возможность вернуть не тот товар и, что мне придется подождать. Я подождал, а затем отправила еще одно письмо. Я поблагодарила их за рассмотрение этого вопроса и объяснила, что недовольна ситуацией, так как хотела быть в желаемой накидке на мероприятии», – рассказала женщина, не получившая ни одного сообщения от интернет-магазине о том, как можно вернуть или обменять товар или вернуть деньги.