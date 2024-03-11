«В начале февраля курьер привез мне домой заказ и я заплатила оговоренные 55 евро, но когда я открыла посылку, там оказалась самая обычная черная куртка, размер которой подошел бы ребенку», – рассказала госпожа Эне, который на самом деле заказал накидку с кожаной отделкой размера XL в китайском интернет-магазине. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) заявил, что, к сожалению, ни ДЗППТН, ни Консультативный центр потребителей ЕС не могут помочь с покупками, сделанными из третьих стран, и единственный вариант – связаться с торговцем, пишет Elu24.
Для подписчиков
Пожилая дама из Эстонии осталась недовольна товаром, который заказала в интернет-магазине
Раздраженная полученным товаром, Эне обратилась в интернет-магазин по электронной почте. «Мне сказали, что они постараются дать мне возможность вернуть не тот товар и, что мне придется подождать. Я подождал, а затем отправила еще одно письмо. Я поблагодарила их за рассмотрение этого вопроса и объяснила, что недовольна ситуацией, так как хотела быть в желаемой накидке на мероприятии», – рассказала женщина, не получившая ни одного сообщения от интернет-магазине о том, как можно вернуть или обменять товар или вернуть деньги.