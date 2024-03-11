Преподаватель медицинского колледжа выстрелил в своего студента во время экзамена: что произошло

Райхан Шариф, преподаватель медколледжа в Сираджгандже, что на северо-западе страны, был отстранен от работы через два дня после того, как он якобы ранил студента в аудитории.

Местные СМИ сообщили, что инцидент произошел 4 марта, когда доктор Шариф проводил устный экзамен. В какой-то момент он вступил в спор с 23-летним студентом Арафатом Амином Томалем, вытащил пистолет и выстрелил ему в правое колено. К счастью для Арафата, пуля попала в мобильный телефон, который был у него в кармане и предотвратил потенциально опасное для жизни ранение, но он все равно оказался в больнице, где ему пришлось сделать операцию на ноге.

Газета Dhaka Tribune сообщает, что во время стрельбы в аудитории было 45 студентов, многие из них бросились на помощь своему коллеге, закрыв Шарифа в комнате до прибытия полиции. Он был взят под стражу, и полиция изъяла пистолет, а также второй пистолет, 81 пулю, четыре магазина, два ножа и 10 кинжалов, найденных в сумке преподавателя.

В заявлении полиции говорится, что Райхан Шариф был известен тем, что приносил в колледж огнестрельное оружие, которое часто демонстрировал учащимся на уроках.

Новость вызвала возмущение в Бангладеш. В частности, студенты колледжа вышли на акцию протеста, требуя более строгого наказания и немедленного увольнения преподавателя.

Райхан остается под стражей, а полиция заявила, что специальному комитету поручено расследовать обстоятельства инцидента.