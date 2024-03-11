Мужчины и женщины, с какими именами изменят вам в отношениях

Какие женские имена склонны к измене

Алла – женщины с этим именем редко ищут себе постоянного партнера. Именно поэтому они не будут сильно беспокоиться предательством. Они в большинстве своем осознают, что могут жить самостоятельно, поэтому мимо «интрижки на стороне» пройдут вряд ли.

Жанна – владелицы этого имени очень любят роскошь и мужское внимание. Однако добиться Жанны — дело не из легких, поскольку она четко осознает, что она хочет и обычно идет к своей цели. Поэтому мужчина должен отвечать его требованиям. В то же время, женщины с этим именем любят легкость общения и флирт.

Екатерина – имя, которое сразу предполагает требовательность и утонченность. Екатерины обычно разборчивы в выборе мужчин. И даже если нашли «того же» партнера на длительное время – это не говорит о том, что поиски завершились. Эти женщины могут изменять, если считают, что их вторая половинка не справляется со своими обязанностями.

Светлана – женщины с этим именем особенные своей противоречием. Именно поэтому искать причины для предательства им обычно не нужно. Светлана может предать поиск новых эмоций и даже желание самоутвердиться. Однако потом они, как правило, очень сожалеют о своем поступке.

Юлия – эти женщины любят окружать себя поклонниками и их вниманием. Предать Юлия может ради новых эмоций, ощущений и даже из-за скуки.