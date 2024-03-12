Первая леди Украины Елена Зеленская в программе «Мир наизнанку» рассказала о своем близком человеке, с которым дружит уже 18 лет. По ее словам, у нее есть подруга Ирина, в которой она ни разу не усомнилась за такой длительный срок, пишет Unian.
«Самый лучший человек в моей жизни»: Зеленская рассказала, кто с ней рядом уже 18 лет
В разговоре с ведущим проекта Дмитрием Комаровым Зеленская отметила, что знает эту девушку большую часть своей жизни.
«Без подруг вообще жизнь невозможна. Я, например, свою подружку Ирину знаю с 18 лет. Сейчас мне 46. Большую часть жизни мы вместе. И ни разу я не усомнилась в том, что это самый лучший человек в моей жизни. И это очень круто – иметь подруг», – поделилась Зеленская.
Вероятно, первая леди имела ввиду супругу участника «Квартала 95» Александра Пикалова. Ранее Зеленская уже публиковала посты с Ириной Пикаловой и писала о том, что с этим человеком она знакома с юности и ей очень повезло, что у нее есть такая подруга.
«Исследование о счастье доказало, что дружба и искренние отношения важны для человека. С этим трудно не согласиться… Ира, горжусь нашей удивительной дружбой», – писала Зеленская еще пять лет назад на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Елена Зеленская призналась, что никогда не мечтала стать женой президента. В детстве она хотела быть стюардессой.