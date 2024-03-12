«Самый лучший человек в моей жизни»: Зеленская рассказала, кто с ней рядом уже 18 лет

В разговоре с ведущим проекта Дмитрием Комаровым Зеленская отметила, что знает эту девушку большую часть своей жизни.

«Без подруг вообще жизнь невозможна. Я, например, свою подружку Ирину знаю с 18 лет. Сейчас мне 46. Большую часть жизни мы вместе. И ни разу я не усомнилась в том, что это самый лучший человек в моей жизни. И это очень круто – иметь подруг», – поделилась Зеленская.

Вероятно, первая леди имела ввиду супругу участника «Квартала 95» Александра Пикалова. Ранее Зеленская уже публиковала посты с Ириной Пикаловой и писала о том, что с этим человеком она знакома с юности и ей очень повезло, что у нее есть такая подруга.

«Исследование о счастье доказало, что дружба и искренние отношения важны для человека. С этим трудно не согласиться… Ира, горжусь нашей удивительной дружбой», – писала Зеленская еще пять лет назад на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Елена Зеленская призналась, что никогда не мечтала стать женой президента. В детстве она хотела быть стюардессой.