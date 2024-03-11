Предполагаемая мать младенца, найденного в Эстонии мертвым, посетила Неделю моды в Лондоне, а затем улетела в Марокко

Женщина, которую подозревают в том, что она бросила новорожденного ребенка, судя по сообщениям в социальных сетях, сбежала на Неделю моды в Лондоне в середине февраля, а затем в Марокко, где ее задержала полиция. «Мы и понятия не имели, что она беременна», - говорит житель деревни.