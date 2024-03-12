Школьников годами заставляли облизывать чужие ноги «ради благотворительности»

Один ученик рассказал Fox News, как, по его словам, это работало: «Любой школьник мог сделать ставку на другого. Скажем, если я кому-то не нравился, он мог поставить на меня 100 долларов, чтобы я слизал кетчуп с чьего-то лица. Если бы у меня не было 100 долларов, чтобы отдать на благотворительность, чтобы выйти из этого, я бы просто был вынужден участвовать в этом. Честно говоря, это было больше похоже на дедовщину, потому что если у тебя не было денег, тебя заставляли это делать».