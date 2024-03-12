В школах штата Оклахома, США, годами происходила странная «благотворительная акция по облизыванию ног». Об этом пишет Daily Star.
Школьников годами заставляли облизывать чужие ноги «ради благотворительности»
Известно, что молодежь средней школы Дир Крик в Оклахоме сосала и облизывала пальцы ног в рамках недели сбора средств, во время которой было пожертвовано 152 000 долларов для благотворительной организации Not Your Average Joe Coffee, сообщает Unian.
Но теперь выяснилось, что учащиеся соседних школ, Эдмонд Норт и Эдмонд Мемориал Хай, также участвовали в подобных мероприятиях в прошлом.
Это странное событие не являлось одноразовой идеей по сбору средств. Есть видеозаписи, на которых зафиксировано облизывание пальцев ног, происходившее в течение нескольких лет, некоторые из них датированы еще 2015 годом.
Сообщалось, что для сбора средств на разные благотворительные недели использовалась определенная тактика, в частности, «вызовы» в столовой. Если учащиеся не выполняли задание, их якобы заставляли заплатить 100 долларов в копилку – то, что некоторые учащиеся просто не могли себе позволить.
Один ученик рассказал Fox News, как, по его словам, это работало: «Любой школьник мог сделать ставку на другого. Скажем, если я кому-то не нравился, он мог поставить на меня 100 долларов, чтобы я слизал кетчуп с чьего-то лица. Если бы у меня не было 100 долларов, чтобы отдать на благотворительность, чтобы выйти из этого, я бы просто был вынужден участвовать в этом. Честно говоря, это было больше похоже на дедовщину, потому что если у тебя не было денег, тебя заставляли это делать».
Лизание ног было не единственной тревожной задачей, которую заставляли выполнять школьников. Один ученик рассказал о том, как их поставили стоять в мусорном баке и высыпали на них остатки пищи, пока их не стошнило.
Было также «кормление птиц»: Итак, первый ученик должен был выпить что-то, положить это в рот, а потом выплюнуть в рот следующему, а затем выплюнуть в рот 3-му, а 4-й должен был проглотить это.
Бывшие ученики рассказывали о том, что они чувствовали во время благотворительности, и один из них сказал, что они были переполнены тревогой и «почти плакали».
Бывший ученик Дир Крик добавил: «Это издевательство и преследование для несовершеннолетних, потому что мы с этим не соглашались. Не было никакого согласия. Родители не знали, не было одобрения».
Представители школы Дир Крик ответили на претензии: «Исходя из хронологии заявлений, предоставленных для этой истории, эти события якобы произошли между 2015-2019 годами. Поскольку это было более пяти лет назад, трудно подтвердить какие-либо конкретные ситуации, которые могли произойти, и сообщалось ли о них, поскольку сейчас у нас другое руководство и другая политика. Мы можем подтвердить, что ни одно из событий, о которых идет речь, не происходило с 2020 года».