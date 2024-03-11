Папарацци впервые за долгое время подловили неизлечимо больную Селин Дион на улице: как сейчас выглядит певица

Сама Селин редко говорит о своем самочувствии, зато находит в себе силы выходить в свет - последний раз она появилась на церемонии вручения премии «Грэмми» в начале февраля. Звезда выглядела отлично - будто никакой болезни у нее и нет. Чего не скажешь о ее внешнем виде на свежих снимках от папарацци.

Накануне фотографы застали 55-летнюю Селин на улице Нью-Йорка. Звезда была в отличном настроении и, увидев папарацци, скрываться не стала. Напротив, певица улыбалась, позировала и в какой-то момент даже показала палец вверх - будто сигнализируя, что чувствует она себя на все сто. Привередливой общественности, впрочем, такой весточки от самой звезды оказалось недостаточно. Читатели Daily Mail принялись обсуждать то, что Селин за последние годы сильно постарела - то ли из-за болезни, то ли по естественным причинам.

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Как бы там ни было, без софитов и профессионального мейка даже вечно молодую поклонницу здорового образа жизни Дженнифер Лопес едва можно узнать на случайных уличных кадрах. Селин, надо признать, держится хорошо. Особенно с учетом того, что ее диагноз редкий и довольно страшный - пациенты с таким недугом испытывают болезненные спазмы мышц, которые сковывают тело и лишают его возможности двигаться, зачастую даже говорить. Певица сейчас не выступает, но активно работает за кадром. Например, снимает документальный фильм, посвященный ее заболеванию.