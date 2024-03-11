Евровидение-2024 будет иметь новые правила: что именно изменится

Первое нововведение на «Евровидении-2024»

Первое новое правило касается участников, представляющих страны «Большой пятерки» (то есть стран-основательниц конкурса). Итак, теперь представители Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, а также плюс Швеция, проводящая конкурс у себя, должны исполнить полностью свои песни в живую во время полуфинала, а не в записи, как было раньше.

«Мы считаем, что это изменение дает странам »Большой пятерки« и принимающей стране более справедливые условия игры в гранд-финале, поскольку теперь они имеют возможность выступить »по-настоящему« на сцене в полуфинале. Это также победа как для зрителей в зале, так и для зрителей дома, потому что они смогут увидеть все выступления, которые в этом году соревнуются, в живую перед гранд-финалом», - рассказала исполнительный продюсер «Евровидения».

Второе нововведение на «Евровидении-2024»

Голосование зрителей в финале «Евровидения» будет не в конце конкурса, как раньше, а сразу после того, как первый участник выйдет на сцену.

«Голосование в финале ранее открывалось, когда исполнились на сцене все 26 композиций. Вместо этого мы хотим привлечь зрителей к этому процессу с самого начала: если вы увидите что-то, что вам нравится, вы сможете немедленно проголосовать», - сообщила исполнительный продюсер «Евровидения».

Третье нововведение на «Евровидении-2024»

Поклонники из тех стран, которые не участвуют в «Евровидении», теперь будут иметь почти сутки, чтобы проголосовать за песни, которые им понравились. Онлайн-голосование для них начнется сразу после завершения второй генеральной репетиции для каждого полуфинала и большого финала предыдущего вечера. Голосование будет продолжаться до начала прямых эфиров.

«В других частях мира есть зрители, которые хотят проголосовать, и мы хотим дать им лучшую возможность участвовать в результатах. Теперь им не надо ставить будильник посреди ночи», - отметили организаторы.