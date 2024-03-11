Найдено старейшее послание в бутылке, которому 132 года

Жительница Перта Тоня Иллман наткнулась на бутылку во время прогулки по песчаным дюнам на отдаленном пляже в Западной Австралии, а ее муж Ким сказал, что «понятия не имеет», что это за бумага внутри, пишет Daily Star.

«Тоня увидела много мусора на земле и решила помочь убрать его», - рассказал Иллман. Он добавил, что она нашла бутылку и подумала, что она будет хорошим дополнением к ее книжной полке.

Супруги забрали бутылку домой и высушили записку в духовке, и вскоре обнаружили, что письмо датировано 12 июня 1886 года и было выброшено с немецкого корабля «Паула» в рамках эксперимента Немецкой морской обсерватории по изучению океана и морских путей сообщения.

«Тоня попыталась развязать веревку вокруг бумаги, но она была достаточно хрупкой, поэтому мы забрали ее домой и положили в духовку на пять минут, чтобы высушить влагу», - сказал он BBC. «Потом мы развернули ее и увидели печатный текст. На тот момент мы не могли разглядеть чернила, написанные рукой, но увидели напечатанное сообщение, в котором читателя просили связаться с немецким консульством, если он найдет записку».

Эксперты подтвердили подлинность интересной находки после того, как пара отнесла ее к специалистам Музея Западной Австралии.