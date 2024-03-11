Самое старое в мире послание в бутылке было найдено супругами спустя почти 132 года после того, как его выбросили в море, пишет TSN.
Найдено старейшее послание в бутылке, которому 132 года
Жительница Перта Тоня Иллман наткнулась на бутылку во время прогулки по песчаным дюнам на отдаленном пляже в Западной Австралии, а ее муж Ким сказал, что «понятия не имеет», что это за бумага внутри, пишет Daily Star.
«Тоня увидела много мусора на земле и решила помочь убрать его», - рассказал Иллман. Он добавил, что она нашла бутылку и подумала, что она будет хорошим дополнением к ее книжной полке.
Супруги забрали бутылку домой и высушили записку в духовке, и вскоре обнаружили, что письмо датировано 12 июня 1886 года и было выброшено с немецкого корабля «Паула» в рамках эксперимента Немецкой морской обсерватории по изучению океана и морских путей сообщения.
«Тоня попыталась развязать веревку вокруг бумаги, но она была достаточно хрупкой, поэтому мы забрали ее домой и положили в духовку на пять минут, чтобы высушить влагу», - сказал он BBC. «Потом мы развернули ее и увидели печатный текст. На тот момент мы не могли разглядеть чернила, написанные рукой, но увидели напечатанное сообщение, в котором читателя просили связаться с немецким консульством, если он найдет записку».
Эксперты подтвердили подлинность интересной находки после того, как пара отнесла ее к специалистам Музея Западной Австралии.
Доктор Росс Андерсон, помощник куратора отдела морской археологии, сказал после консультаций с коллегами из Германии и Нидерландов, что находка является подлинной.
«Невероятно, но во время архивных поисков в Германии был найден оригинальный метеорологический журнал »Паулы«, и в нем была запись за 12 июня 1886 года, сделанная капитаном, о том, что бутылка была выброшена за борт, - сказал он. - Дата и координаты точно совпадают с указанными на бутылке».
Доктор Андерсон добавил, что почерк в журнале и в послании в бутылке тоже совпадают. В своем отчете он написал, что бутылка была выброшена в юго-восточной части Индийского океана, когда судно следовало из Кардиффа в Индонезию и, вероятно, в течение 12 месяцев ее прибило к австралийскому побережью, где она была похоронена под песком.
В отчете сделан вывод: «Узкое семимиллиметровое отверстие бутылки и толстое стекло помогли буферизировать и сохранить бумагу от полного воздействия стихии, обеспечив защитную микросреду, благоприятную для длительного хранения бумаги».
Мировой рекорд Гиннеса для самого старого послания в бутылке раньше составлял 108 лет - с момента отправки до момента находки.