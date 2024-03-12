ГОРОСКОП НА 12 МАРТА ⟩ Львов поджидают неприятные новости, а Стрельцам следует контролировать свои эмоции

Весы

Плодотворный день, который дает вам возможность сделать много полезного и для себя, и для окружающих. Вы охотно помогаете тем, кто в этом нуждается, даете отличные советы. Будет возможность что-то изменить к лучшему в отношениях, которые в последнее время складывались напряженно. Полезно сменить обстановку. Если обстоятельства позволяют отправиться в небольшую поездку, побывать в интересных местах, стоит поступить именно так. Если вы остаетесь дома, займитесь чем-то новым, постарайтесь внести немного разнообразия в свою жизнь.

Скорпион

Начало дня будет благоприятным и плодотворным. Это подходящее время для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. Вы замечаете то, что прежде упустили, быстро исправляете ошибки, порой догадываетесь о том, что другие стараются скрыть. Многие Скорпионы добиваются успеха благодаря хорошей памяти. Вторая половина дня дает возможность отлично отдохнуть, повидаться с людьми, которые вам дороги. Хорошо принимать гостей или устраивать домашние праздники, даже если для них нет особенного повода. Настроение улучшается у всех.

Стрелец