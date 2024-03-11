ФОТО ⟩ Эстонская спортсменка, живущая в США, и ее муж отмечают важную дату: я бесконечно благодарна

На своей странице в Instagram Грете делится прекрасными фотовоспоминаниями о дне своей свадьбы. «С 6-й годовщиной свадьбы, любовь всей моей жизни», - подписала она фотографии.

«Суть никогда не была в свадьбе, суть - в браке, и, Боже, как же он прекрасен. Я не знаю, что я сделала правильного в этой жизни, чтобы быть благословленной такой прекрасной второй половинкой, но я бесконечно благодарна. С тобой навсегда, любовь моя! Пойдем праздновать!»

В прошлом году, когда пара отмечала пятую годовщину свадьбы, Грете написала в социальных сетях, что ее муж вернул ей веру в любовь и счастье.

«Спасибо тебе за то, что ты самый лучший человек, которого я знаю. Спасибо, что бросаешь мне вызов, мотивируешь меня и вдохновляешь меня и всех наших четверых детей быть лучшими версиями самих себя. Ты - клей, который держит нас вместе и делает нас сильными. Бог знал, что он будет с тобой делать», - выразила свою любовь и благодарность Грете в посте в Instagram.

Грете Гриффин родилась в Тюри. В 2012 году она отправилась учиться в США, где и познакомилась со своим будущим мужем Робертом Гриффином III, профессиональным игроком в американский футбол (NFL).

Пара поженилась в 2018 году, и у них три дочери: Глория, Гамея и Джия.