Легендарный Аль Пачино нарушил традиции церемонии премии «Оскар»

В ночь вручения ежегодной знаменитой премии «Оскар» легендарный актер Альфред Пачино нарушил традиции и придал спонтанности престижному событию Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом сообщает Leadership.

Аль Пачино, как его ласково называют многочисленные поклонники, объявил победителя заветной награды за лучший фильм, просто пропустив обычный список номинантов.

«Я вижу Оппенгеймера», - сказал Пачино, вызвав и шок в зале, нивелировав всю интригу, и вызвав волну смеха среди присутствующих.

В центре внимания 96-й церемонии «Оскара», несомненно, оказался «Оппенгеймер», захватывающий кинематографический шедевр, очаровавший как зрителей, так и критиков. Трехчасовая эпопея, снятая провидцем Кристофером Ноланом, рассказывает о жизни Дж. Роберта Оппенгеймера, блестящего, но противоречивого физика, стоящего за разработкой атомной бомбы во время Второй мировой войны.