«Из неопубликованного»: Максим Галкин показал раритетное фото с сыном

«Из неопубликованного: я с Гариком в Израиле, май 2015-го», - написал он.

На фото Галкин запечатлен на морском побережье, держа двухлетнего сына на руках. На втором фото Галкин показал Гарри вблизи.

Гарри - сын Галкина и 74-летней российской певицы Аллы Пугачевой. У Гарри также есть сестра Лиза. Они двойняшки. 18 сентября 2013 года детей родила суррогатная мать. У Пугачевой также есть 52-летняя дочь, российская певица Кристина Орбакайте.

После того, как в России началась травля Галкина, который публично осудил полномасштабное вторжение в Украину, знаменитая пара вместе с детьми покинула страну и переехала в Израиль.

16 сентября 2022 года министерство юстиции России внесло Галкина в реестр «иностранных агентов». 18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать и ее «иноагентом». От публичных заявлений в поддержку Украины артистка все это время воздерживалась.