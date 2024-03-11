Известный немецкий фотограф устроит фотосессию собакам в торговом центре T1

Собаки, которые примут участие в таллиннских фотосессиях, были отобраны на основании предварительной регистрации. Из пород будут представлены джек-рассел-терьер, американский кокер-спаниель, шотландский сеттер, бордер-колли, босерон, пуми, вельштерьер, доберман, белая швейцарская овчарка, длинношерстный колли, шетландская овчарка, миттельшнауцер, эстонская гончая, самоедская собака, лабрадор-ретривер, бордер-терьер, новошотландский ретривер, бигль, ховаварт и другие.

В оба дня фотографирование пройдет с 11:00 до 19:00. Продолжительность каждой фотосессии – около 30 минут. Все владельцы собак получат фотографию своего питомца. Во вторник посетители T1 смогут принять участие в розыгрыше, который определит еще трех собак, которые смогут принять участие в фотографировании в среду.

Кристиан Вилер живет и работает в своей домашней студии под Дортмундом. Вилер изучал германистику, много лет посветил журналистике и лишь затем занялся фотографией. В 2013 году он, почти случайно, сделал первый снимок собаки, которая ловит угощение. Он начал фотографировать собак и развил собственный стиль: наполненные эмоциями фотографии собак, которые пытаются поймать угощение в воздухе, стали известны по всему миру. В семье Вилера три собаки: доберман Анни, метис Таммл и такса Альфред.