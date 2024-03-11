В прошлом году, за несколько дней до Рождества, 51-летний Тоомас взял нож и трижды нанес ранения своей матери в левую ногу. «Плохая ситуация, я этого не хотел. Мне очень жаль!» – сказал мужчина в зале суда в понедельник, пишет Elu24.
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«Мне очень жаль!» Эстонский мужчина, нанесший ножевое ранение матери, предстал перед судом
В понедельник утром в зале Тартуского уездного суда присутствовали прокурор Керсти Кохал и адвокат Айвар Келло. Обвиняемого Тоомаса Лаури доставили в зал суда в сопровождении наряда полиции – с декабря прошлого года он находится под стражей.