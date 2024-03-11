«Мне очень жаль!» Эстонский мужчина, нанесший ножевое ранение матери, предстал перед судом

В прошлом году, за несколько дней до Рождества, 51-летний Тоомас взял нож и трижды нанес ранения своей матери в левую ногу. «Плохая ситуация, я этого не хотел. Мне очень жаль!» – сказал мужчина в зале суда в понедельник, пишет Elu24.