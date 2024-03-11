«КАК ТЫ СМОГЛА?» ⟩ Рэпер Yugo и Вадим Викс приготовили подарок жительницам Эстонии

Певец с академическим вокалом, который появляется на сцене в строгих костюмах, и дерзкий рэпер с цепями и татуировками: кто бы мог подумать, что такой необычный дуэт плохого и хорошего мальчиков станет столь проникновенным. В декабре на радиостанции ворвалась их совместная песня «Дай мне руку», а теперь свет увидел уже второй трек дуэта.

«После предыдущей песни «Дай мне руку», которая получила положительные отклики среди слушателей и вошла в плейлисты четырех радиостанций в Эстонии и одной радиостанции в Латвии, а на прошлой неделе заняла вторую строчку в «Топсике» Народного радио, наш дуэт решил продолжить свой творческий путь. Нами была написана вторая совместная композиция», – рассказывает рэпер Yugo.

Рэпер Yugo Фото: Промо

Автором текста песни стал сам Yugo, а соавтором-композитором выступил Vadim Viks. «Песню мы написали довольно быстро, хоть и уже более тщательно подходили к деталям мелодии, мотива и слов. Искренне надеемся, что наши старания найдут отклик в сердцах прекрасной половины человечества», – говорит Yugo.

Спустя несколько дней после релиза песня «Как ты смогла?» уже вошла в плейлисты Народного радио, Super радио, Raadio4 и JumorFM. Приостанавливать совместное творчество музыканты не планируют. Сейчас к записи у них готовится третья песня.