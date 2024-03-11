ВИДЕО ⟩ «Можем украсть что-нибудь тихонечко!» Жители Таллинна рассказали, сколько тратят на алкоголь и развлечения

Татьяна призналась, что выбирается из дома довольно часто - раз в неделю, и предлогов для этого ей не надо. «Мне вообще повод ни для чего не нужен! Главное, чтобы хорошее настроение было!» - добавила она.

Анна же рассказала, что посещает различные мероприятия примерно раз в год. «Сегодня мы с девчонками наконец-то соединили наши графики работы, отдыха и собрались!» - говорит жительница Таллинна.

«Раз в месяц мы точно ходим: хочется выпустить пар», - делится Аня. «И зарплату оставить соответственно!» - смеется Оля, а Аня добавляет: «Всю!»

Анастасия с Ксенией признались, что сами редко когда платят за алкоголь. «Мы предпочитаем, чтобы алкоголь нам покупали, - разоткровенничалась Ксения, - найдите правильного мужчину, который знает, сколько вам нужно выпить, чтобы быть в хорошем настроении!»

«Конечно, все считают деньги. Я думаю, что каждый человек, когда выбирается куда-то, старается приблизительно обозначить свой бюджет, рамки какие-то», - говорит Антон, который не готов разбрасываться деньгами.

Смотрите видео, чтобы узнать, сколько денег тратят жители Таллинна на развлечения и алкоголь!