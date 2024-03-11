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ФОТО ⟩ Новорожденного сильно травмировали в одной из больниц России

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Недоношенный ребенок получил серьезную травму лица после того, как врач якобы допустил ошибку при установке кислородной маски, пишет Elu24.

Ольга Антипина из города Шарья, Россия, была шокирована, когда обнаружила, что нос ее недоношенного ребенка обуглился и почернел.

Женщина подала в суд, чтобы защитить права своего ребенка. Ее дочь Даша родилась преждевременно, на седьмом месяце беременности. По словам ее матери, с девочкой, которую поместили под кислородную маску, обращались плохо в больнице. Младенца разлучили с матерью и отвезли на лечение в Кострому. Там, по словам врачей, состояние здоровья ребенка стабилизировалось и они разрешили матери увидеть ребенка, но Ольгу ждало жуткое потрясение – нос дочери был обугленный. Говорят, что неправильно установленная кислородная маска вызвала усадку тканей.

В полиции отказались рассматривать заявление матери, заявив, что она должна радоваться тому, что ее недоношенный ребенок и так здоров. Мать обвинили в том, что курение во время беременности испортило нос ее ребенка, но Ольга настаивает на том, что никогда не курила – ни до беременности, ни во время. 

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