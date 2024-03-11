ФОТО ⟩ Новорожденного сильно травмировали в одной из больниц России

Ольга Антипина из города Шарья, Россия, была шокирована, когда обнаружила, что нос ее недоношенного ребенка обуглился и почернел.

Женщина подала в суд, чтобы защитить права своего ребенка. Ее дочь Даша родилась преждевременно, на седьмом месяце беременности. По словам ее матери, с девочкой, которую поместили под кислородную маску, обращались плохо в больнице. Младенца разлучили с матерью и отвезли на лечение в Кострому. Там, по словам врачей, состояние здоровья ребенка стабилизировалось и они разрешили матери увидеть ребенка, но Ольгу ждало жуткое потрясение – нос дочери был обугленный. Говорят, что неправильно установленная кислородная маска вызвала усадку тканей.

Mum horrified as baby daughter's nose destroyed after doctor put oxygen mask on wronghttps://t.co/cqLjwuyoNP pic.twitter.com/xIl4Kd11tE — Mirror World News (@MirrorWorldNews) March 9, 2024

В полиции отказались рассматривать заявление матери, заявив, что она должна радоваться тому, что ее недоношенный ребенок и так здоров. Мать обвинили в том, что курение во время беременности испортило нос ее ребенка, но Ольга настаивает на том, что никогда не курила – ни до беременности, ни во время.