«Хотела бы принести извинения»: Кейт Миддлтон о скандальном фото с детьми, которое посчитали фейком

Дело в том, что публика посчитала, мол, данный снимок является фейком. Многие заметили на фото неумелую ретушь. К примеру, исчезающий кардиган Шарлоты, размытые руки Миддлтон и ее ногти разной длины…

Кейт Миддлтон с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи. Фото: George Rogers/SIPA

«Это очень плохо отфотошопленная или сгенерированная фотография»; «Международная пресса утверждает, что это фото — фейк, и не публикует его… Согласен с этим, ведь пальцы Кейт выглядят странно. У правой руки короткие ногти и размытые. У левой руки они длиннее… Вся картинка выглядит фальшивой», - недоумевали пользователи Сети.

Кейт высказалась по этому поводу, заявив, что кадр является подлинным, и не стоит строить никаких теорий заговора. «Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хотела бы принести свои извинения за путаницу, которую вызвала семейная фотография», - оправдалась 42-летняя принцесса Уэльская.

Напомним, пару месяцев назад Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Правда, пока неизвестно, что именно произошло с ней. Общественность гадала по этому поводу: одни считали, мол, Кейт перенесла пластику, другие и вовсе подозревали у нее… онкологическое заболевание.

Представители королевской семьи призывали всех любопытных не тревожить Миддлтон с некорректными вопросами по поводу ее здоровья. Кроме того, они опровергли информацию о коме принцессы Уэльской, в которой она якобы находилась после хирургического вмешательства.

«Исходя из текущих медицинских рекомендаций, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до окончания Пасхи. Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание оберегать своих детей от ненужных слухов и желание оставить личную медицинскую информацию конфиденциальной», - рассказывали в окружении Кейт.