Муж Дженнифер Лопес установил главные правила в браке

Теперь, по словам источника, пара приняла новые правила, чтобы достичь мира и благополучия в супружеской жизни, пишет издание Geo.tv.

Инсайдер поделился: «Джен заставила Бена посещать два сеанса терапии еженедельно. Они также договорились о том, что будут проводить вместе хотя бы один длинный уик-энд в месяц, чтобы восстановить связь. Бен попросил Джен прилагать больше усилий в общении с друзьями и семьей, а также признался, что ему нужно больше автономии».

Раскрывая внутреннюю сущность отношений пары, источник также сообщил: «Когда они впервые встретились, он был настолько сосредоточен на том, чтобы вернуть ее, что когда начал самоутверждаться и устанавливать здоровые границы, это стало для нее огромным шоком».

Инсайдер также утверждал: «Бен согласился работать с ней над еще одним крупным проектом. У нее есть множество идей для продолжения документального фильма. Эта работа еще в процессе. Но они оба полны решимости сохранить брак и приложить для этого усилия».