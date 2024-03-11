НЕРВОТРЕПКА ИЗ-ЗА ПОСЫЛКИ ⟩ «Это абсурд!» Omniva неожиданно вернула в Китай посылку таллиннца, ожидавшего заказ с Aliexpress

«Вместо того чтобы забрать оттуда один товар, отправить его обратно и отправить остальные вещи мне, они отправили всю посылку обратно!» - говорит Петер-Кристиан, который ждал свою посылку с Aliexpress. Он не получил свою посылку, так как заказ неожиданно был отправлен обратно в Китай. «Отправитель посылки не указал необходимую информацию для декларирования посылки, и в таких случаях посылка автоматически возвращается отправителю», - объясняет Omniva.