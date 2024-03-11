«Вместо того чтобы забрать оттуда один товар, отправить его обратно и отправить остальные вещи мне, они отправили всю посылку обратно!» - говорит Петер-Кристиан, который ждал свою посылку с Aliexpress. Он не получил свою посылку, так как заказ неожиданно был отправлен обратно в Китай. «Отправитель посылки не указал необходимую информацию для декларирования посылки, и в таких случаях посылка автоматически возвращается отправителю», - объясняет Omniva.
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НЕРВОТРЕПКА ИЗ-ЗА ПОСЫЛКИ ⟩ «Это абсурд!» Omniva неожиданно вернула в Китай посылку таллиннца, ожидавшего заказ с Aliexpress
«То, что происходит - это абсурд!» - говорит Петер-Кристиан, ожидающий посылку с Aliexpress, не сдерживаясь. Он сделал заказ в феврале и в общей сложности купил на Aliexpress пять товаров на сумму чуть меньше 50 евро, пишет Elu24.