ВИДЕО ⟩ Эмма Стоун оконфузилась на «Оскаре»: что произошло

Эмма не стала скрывать этот неловкий момент и сразу, поднявшись на сцену, показала свой поврежденный праздничный наряд от модного бренда Louis Vuitton.

«О, Боже. Я порвала платье», - начала свою речь Стоун и повернулась спиной, чтобы показать проблему.

Но дальше актриса не растерялась и подчеркнула, что не смогла уберечь платье из-за Райана Гослинга. Именно он так насмешил Эмму своей балладой о Барби, что она не удержалась и хохотала в полную силу.

У Стоун порвался ее наряд от модного бренда Louis Vuitton. Фото: MIKE BLAKE/REUTERS

«Думаю, это произошло во время песни I’m Just Ken. Я почти уверена в этом», - подчеркнула Стоун и продолжила благодарить всех за признание ее актерского таланта в фильме «Бедные создания».