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ВИДЕО ⟩ Эмма Стоун оконфузилась на «Оскаре»: что произошло

Limon.ee
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Эмма Стоун и Дэйв Маккэри.
Эмма Стоун и Дэйв Маккэри. Фото: John Locher/AP

На 96-й церемонии вручения премии «Оскар» Эмма Стоун одержала победу в номинации «Лучшая актриса». Однако во время выхода на сцену за желанной статуэткой, произошел конфуз, пишет УНИАН.

Эмма не стала скрывать этот неловкий момент и сразу, поднявшись на сцену, показала свой поврежденный праздничный наряд от модного бренда Louis Vuitton.

«О, Боже. Я порвала платье», - начала свою речь Стоун и повернулась спиной, чтобы показать проблему.

Но дальше актриса не растерялась и подчеркнула, что не смогла уберечь платье из-за Райана Гослинга. Именно он так насмешил Эмму своей балладой о Барби, что она не удержалась и хохотала в полную силу.

У Стоун порвался ее наряд от модного бренда Louis Vuitton.
У Стоун порвался ее наряд от модного бренда Louis Vuitton. Фото: MIKE BLAKE/REUTERS

«Думаю, это произошло во время песни I’m Just Ken. Я почти уверена в этом», - подчеркнула Стоун и продолжила благодарить всех за признание ее актерского таланта в фильме «Бедные создания».

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