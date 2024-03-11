В социальных сетях появился скриншот объявления о работе в Военно-воздушных силах Эстонии на сайте CVKeskus. Действительно ли обещанная в объявлении зарплата так высока или это небольшая опечатка?
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«Эти три процента ВВП должны быть потрачены»: Размер зарплаты в объявлении о работе в ВВС Эстонии сильно удивил людей
Военно-воздушные силы ищут руководителя группы радиолокации через CVKeskus. Однако это объявление привлекло внимание людей из-за странной высокой зарплаты. Под скриншотом объявления, размещенным на Reddit, разгорелась жаркая дискуссия.