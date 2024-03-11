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«Эти три процента ВВП должны быть потрачены»: Размер зарплаты в объявлении о работе в ВВС Эстонии сильно удивил людей

Хевели Туйск
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Фото: Kuvatõmmis Õhuväe töökuulutusest

В социальных сетях появился скриншот объявления о работе в Военно-воздушных силах Эстонии на сайте CVKeskus. Действительно ли обещанная в объявлении зарплата так высока или это небольшая опечатка?

Военно-воздушные силы ищут руководителя группы радиолокации через CVKeskus. Однако это объявление привлекло внимание людей из-за странной высокой зарплаты. Под скриншотом объявления, размещенным на Reddit, разгорелась жаркая дискуссия.

«Особенно хорошо платят», - гласит заголовок поста. «Как-то надо тратить три процента ВВП», - комментирует один. В любом случае, пост заставляет задуматься, действительно ли в ВВС платят такие зарплаты.

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