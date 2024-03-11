Зеленская об «Оскаре» фильму «20 дней в Мариуполе»: Победила правда. Мы заплатили ужасную цену за эту награду

«Первый украинский "Оскар" - за документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Сверхважная победа для всей страны - победила прежде всего правда. Как раз несколько дней назад прошло два года, как россияне сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе. Два года, как они пытаются замаскировать страшное преступление, совершенное против целого города. Против человечества», - написала она.

Зеленская также обратилась к команде фильма - режиссеру Мстиславу Чернову, фотокорреспонденту Евгению Малолетке и продюсеру Василисе Степаненко.

«Благодарю вас за то, что рассказали всему миру правду. Мы заплатили ужасную цену за эту награду. Но сегодня каждый и каждая в Украине гордятся вами», - отметила первая леди Украины.

Церемония вручения «Оскар» состоялась в ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе (США). Триумфатором премии стал фильм «Оппенгеймер». Чернов, получая награду, отметил, что «хотел бы, чтобы ему никогда не пришлось создавать этот фильм».

«Я бы хотел иметь возможность обменять его на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города, никогда не убивала десятки тысяч моих соотечественников-украинцев... Я хочу, чтобы она освободила всех заложников, всех солдат, защищающих свою землю, всех мирных жителей, находящихся в тюрьмах...» - сказал он на церемонии награждения.