Первая леди Украины Елена Зеленская названа сверхважной победой для Украины присуждение премии «Оскар» украинскому документальному фильму «20 дней в Мариуполе» о преступлениях российских оккупантов в Мариуполе Донецкой области в первые дни полномасштабной войны. Об этом Зеленская написала 11 марта в Facebook, пишет Гордон.
Зеленская об «Оскаре» фильму «20 дней в Мариуполе»: Победила правда. Мы заплатили ужасную цену за эту награду
«Первый украинский "Оскар" - за документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Сверхважная победа для всей страны - победила прежде всего правда. Как раз несколько дней назад прошло два года, как россияне сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе. Два года, как они пытаются замаскировать страшное преступление, совершенное против целого города. Против человечества», - написала она.
Зеленская также обратилась к команде фильма - режиссеру Мстиславу Чернову, фотокорреспонденту Евгению Малолетке и продюсеру Василисе Степаненко.
«Благодарю вас за то, что рассказали всему миру правду. Мы заплатили ужасную цену за эту награду. Но сегодня каждый и каждая в Украине гордятся вами», - отметила первая леди Украины.
Церемония вручения «Оскар» состоялась в ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе (США). Триумфатором премии стал фильм «Оппенгеймер». Чернов, получая награду, отметил, что «хотел бы, чтобы ему никогда не пришлось создавать этот фильм».
«Я бы хотел иметь возможность обменять его на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города, никогда не убивала десятки тысяч моих соотечественников-украинцев... Я хочу, чтобы она освободила всех заложников, всех солдат, защищающих свою землю, всех мирных жителей, находящихся в тюрьмах...» - сказал он на церемонии награждения.
«20 дней в Мариуполе» - документальная работа украинского режиссера Мстислава Чернова, военного корреспондента, который в марте 2022 года вместе со своим коллегой Евгением Малолеткой остался в блокадном Мариуполе.
Кинолента рассказывает о событиях в Мариуполе в феврале-марте 2022 года. В частности, туда вошли кадры российских обстрелов и бомбардировки роддома.
В январе 2023 года картина завоевала приз зрительских симпатий (Audience Award) на фестивале независимого кино Sundance в США. В апреле фильм стал лауреатом 47-о Международного кинофестиваля в Кливленде (Огайо, США) в номинации Standing Up. Также фильм получил премию Cinema for Peace (Берлин, Германия) в категории «Лучший документальный фильм», его отметили двумя наградами журналистской премии Royal Television Society 2023 (Великобритания) в номинациях «Освещение международных новостей» и «Эксклюзив года». Автор фильма признан «Оператором года».
23 января фильм был номинирован на голливудскую премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».
18 февраля фильм стал лауреатом британской премии BAFTA в номинации «Лучший документальный фильм».