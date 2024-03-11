БУДУТ ЖАЛЕТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ ⟩ Павел Глоба предрек роковую ошибку двум знакам Зодиака с 12 марта

Стрелец

Представители огненного знака с 12 марта одним махом могут испортить свою жизнь. Всего один поступок перечеркнет всю репутацию Стрельцов, из-за чего они лишатся и семьи, и работы. Чтобы избежать неприятной ситуации. Чтобы этого не произошло, Павел Глоба настоятельно рекомендует не злоупотреблять алкоголем.