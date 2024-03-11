Авторитетный астролог, писатель и публицист считает, что два представителя зодиакального круга в марте могут совершить поступок, о котором будут жалеть всю оставшуюся жизнь. Об этом Глоба рассказала на своем Telegram-канале.
БУДУТ ЖАЛЕТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ ⟩ Павел Глоба предрек роковую ошибку двум знакам Зодиака с 12 марта
Стрелец
Представители огненного знака с 12 марта одним махом могут испортить свою жизнь. Всего один поступок перечеркнет всю репутацию Стрельцов, из-за чего они лишатся и семьи, и работы. Чтобы избежать неприятной ситуации. Чтобы этого не произошло, Павел Глоба настоятельно рекомендует не злоупотреблять алкоголем.
Весы
Представители воздушного знака с 12 марта могут совершить необдуманный поступок из-за жажды наживы. Павел Глоба уверен, что это плохая идея, и вместо прибыли Весы получат кучу проблем. Астролог рекомендует в этот день не прибегать к обману и не брать чужого.