Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта: время воспрянуть духом и поверить в себя

Скорпион

Окружающие помогут Скорпионам решить проблемы любого характера - любовного, делового. Все одинокие на данный момент Скорпионы смогут найти вторую половинку, но только если не будут сидеть и ждать у моря погоды, а начнут действовать. Проблемы во взаимоотношениях с партнером уйдут, и в жизни Скорпионов начнется белая полоса. Нужно будет научиться делиться хорошим настроением с окружающими.

Стрелец

С 11 по 17 марта у Стрельцов может быть довольно много ярких впечатлений, новых знакомств и поездок. Благодаря сильной позиции Венеры и Меркурия понедельник и вторник обещают быть удачными как в деловой, так и в личной жизни. Это будут лучшие дни для новых начинаний. Стрельцов ожидают удачные события. Планеты на их стороне, поэтому жизнь представителей данного знака должна существенно измениться.

Козерог

Пришла пора заняться своим здоровьем. У Козерогов наступает отличное время для того, чтобы сесть на диету, перестать делать то, что разрушает их тело и душу. Козероги станут очень сильными ментально. Им под силу справиться с любыми трудностями в жизни, а также помочь сделать это любому другому человеку своими наставлениями и психологической поддержкой. Период с 11 по 17 марта весьма позитивен почти с любой точки зрения.

Водолей

Водолеям стоит как можно чаще бывать на людях. Если есть возможность взять отпуск, можно сделать и это. Главный запрет этой недели - азартные игры. Они лишат Водолеев удачи. Сейчас лучше аккуратнее тратить и вкладывать деньги. Если есть активные займы, то лучше погасить их как можно быстрее. Водолеи, которые будут рациональными и здравомыслящими, смогут стать успешнее и завоевать уважение окружающих.

Рыбы

Рыбам больше всего будет везти в начале недели. Если раньше все шло кувырком, то сейчас судьба будет более благосклонной к ним. В любви получится изменить все самым кардинальным образом в лучшую сторону. В конце недели Рыбы могут пожинать плоды своих трудов. С ростом успеха возрастет и уровень зависти, так что нужно отслеживать поведение и поступки людей. Всем, кто в поисках любви, лучше быть честными.