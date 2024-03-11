Наступает новая неделя, на которой нас ждут новые взлеты и, возможно, падения. Астрологи DailyHoro считают, что побед должно быть на порядок больше, чем поражений, так что пришла пора воспрянуть духом и начать верить в себя всем сердцем, пишет RUS TVNET.
Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта: время воспрянуть духом и поверить в себя
Скорее всего, на этой неделе очень сильными станут люди-эмпаты, которые чувствуют чужие эмоции весьма хорошо. Такие личности будут очень проницательными, успешными в любви и в дружбе. Также стоит отметить всех тех, кто не побоится тратить больше энергии и сил на работу и дела. Это время трудолюбивых людей, которые не привыкли откладывать на потом то, что можно сделать прямо сейчас.
Овен
Овнам в эти семь дней удастся зарабатывать больше, а тратить меньше. В любовной сфере также будет огромный подъем, так что нельзя тратить время впустую. Овнам стоит раздать долги и выполнить данные ранее обещания. Эта неделя может быть наполнена приятными приключениями. Да, все может идти в весьма динамичном ритме, но бояться этого не стоит. Смелость поможет Овнам влиться в игру и выйти из нее победителями.
Телец
Тельцам стоит принять все перемены, которые их ждут в период с 11 по 17 марта, потому что именно этого хотят от них планеты и звезды. Ночные светила намерены дать Тельцам счастье. Поступать нужно, руководствуясь правилами морали и здравого смысла. Можно довериться интуиции, так как Венера ее обострит. Можно отправляться в поездки или путешествия. На работе в рутинные действия можно смело привнести что-то новое.
Близнецы
Близнецы смогут раскрыть свой лидерский потенциал. Это их время, их выход на сцену. Астрологи рекомендуют представителям данного знака как можно больше заниматься спортом, бывать на улице, быть активнее физически в целом. Из-за безделья и лени Близнецы, наоборот, могут начать значительно сильнее уставать в течение дня. Придется выложиться на полную, но результат Близнецов порадует. Их действия будут иметь позитивные последствия.
Рак
Раки смогут преуспеть в любви, в карьерных вопросах. Очень важно, что они смогут легко угнаться за двумя зайцами - за успехом и в той, и в другой сфере. Главное - не торопиться при выполнении каких-то дел. Вторая половинка, родственники и дети будут более благосклонными и дипломатичными, поэтому придется ответить им тем же, чтобы достичь максимальной гармонии. Важно, чтобы близкие почувствовали себя любимыми и нужными.
Лев
Львам в эти семь дней нельзя быть безразличными к мнению второй половинки, родственников. Это поможет укрепить любовь, дружбу, вернуть или усилить доверие близких людей. Главное сейчас - не стесняться получать выгоду из своих действий, ведь Львы могут существенно вырасти в карьерном плане. В любви и в делах внешний вид будет играть определяющую роль. Стоит правильно разделять гардероб на рабочий и выходной.
Дева
Девы смогут без особых проблем улучшить свое ментальное и физическое здоровье, причем уже в начале недели. Этих людей ждут энергетически сильные дни с поддержкой покровителя в лице Меркурия. Можно смело браться за несколько дел одновременно и начинать новые проекты: при достижении цели будет проще преодолевать трудности. Многие из них уйдут сами собой.
Весы
Весы смогут снизить количество проблем, решив многие из них или поняв, как это можно сделать в будущем. Также полезно будет сменить обстановку, что довольно важно для тех, кто устал душой. Отдых пойдет на пользу. Всем, кто состоит в отношениях, полезен будет совместный отдых и дела. Важно быть как можно ближе к родным людям. Они дадут Весам необходимую им уверенность в себе.
Скорпион
Окружающие помогут Скорпионам решить проблемы любого характера - любовного, делового. Все одинокие на данный момент Скорпионы смогут найти вторую половинку, но только если не будут сидеть и ждать у моря погоды, а начнут действовать. Проблемы во взаимоотношениях с партнером уйдут, и в жизни Скорпионов начнется белая полоса. Нужно будет научиться делиться хорошим настроением с окружающими.
Стрелец
С 11 по 17 марта у Стрельцов может быть довольно много ярких впечатлений, новых знакомств и поездок. Благодаря сильной позиции Венеры и Меркурия понедельник и вторник обещают быть удачными как в деловой, так и в личной жизни. Это будут лучшие дни для новых начинаний. Стрельцов ожидают удачные события. Планеты на их стороне, поэтому жизнь представителей данного знака должна существенно измениться.
Козерог
Пришла пора заняться своим здоровьем. У Козерогов наступает отличное время для того, чтобы сесть на диету, перестать делать то, что разрушает их тело и душу. Козероги станут очень сильными ментально. Им под силу справиться с любыми трудностями в жизни, а также помочь сделать это любому другому человеку своими наставлениями и психологической поддержкой. Период с 11 по 17 марта весьма позитивен почти с любой точки зрения.
Водолей
Водолеям стоит как можно чаще бывать на людях. Если есть возможность взять отпуск, можно сделать и это. Главный запрет этой недели - азартные игры. Они лишат Водолеев удачи. Сейчас лучше аккуратнее тратить и вкладывать деньги. Если есть активные займы, то лучше погасить их как можно быстрее. Водолеи, которые будут рациональными и здравомыслящими, смогут стать успешнее и завоевать уважение окружающих.
Рыбы
Рыбам больше всего будет везти в начале недели. Если раньше все шло кувырком, то сейчас судьба будет более благосклонной к ним. В любви получится изменить все самым кардинальным образом в лучшую сторону. В конце недели Рыбы могут пожинать плоды своих трудов. С ростом успеха возрастет и уровень зависти, так что нужно отслеживать поведение и поступки людей. Всем, кто в поисках любви, лучше быть честными.