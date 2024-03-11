В Международный женский день, 8 марта, в столичном MjClub прошла горячая вечеринка. Женщин в этот вечер здесь развлекали Маркус и Расмус.
ГОРЯЧАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые смелые жительницы Таллинна отправились 8 Марта на стриптиз-шоу
8 Марта в клубе MjClub дамам скучать не пришлось. В этот вечер подарком всем женщинам стал мужской стриптиз в исполнении Маркуса и Расмуса. Чего только не вытворяли накаченные красавцы в этот вечер. Скорее смотрите галерею!
За музыкальную часть программы в этот вечер отвечали TanjaFly&Band, в исполнении которых прозвучат любимые многими хиты певицы IOWA.