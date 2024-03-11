Пользователи Сети обсуждают одну тревожную деталь на недавней фотографии Кейт Миддлтон

Реакция британцев не заставила себя ждать. «Просто жду объявления о разводе», «Это очевидное послание миру! Она несчастлива в браке и хочет быть только с детьми», «В этом браке точно творится что-то неладное, и я ни секунды не верю, что Уильям сделал это фото», «Не поверю, что Кейт и Уильям все еще вместе, пока не увижу их в одной комнате», - обсуждают читали Daily Mail.

Впрочем, для отсутствия кольца нашлись и более позитивные объяснения. «У нее просто опухли пальцы после операции... Это не так уж сложно понять», «Она болеет, и ей сейчас не до украшений. Вряд ли это имеет хоть какое-то значение», «Кого беспокоят кольца после операции? Поверьте, это последнее, о чем ты думаешь в таком состоянии», - предлагают свои версии читатели.

Кстати, раньше это легендарное кольцо из белого золота с крупным сапфиром весом 12 карат, окруженным 14 бриллиантами, принадлежало принцессе Диане: король Карл (в то время еще известный как принц Чарльз) преподнес его своей невесте в 1981 году. Их сын Уильям продолжил семейную традицию и сделал предложение Кейт с этим же кольцом 29 лет спустя.