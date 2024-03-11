ВИДЕО ⟩ Известный актер выбежал на сцену «Оскара» абсолютно голым

Так, он появился на сцене без одежды, а свое интимное место прикрыл конвертом с надписью «Лучший дизайн костюмов».

Интересно, что такой выход Джон спланировал заранее. Он решил повторить выходку фотографа и активиста ЛГБТ-движения Роберта Опеля в 1974 году.

Известно, что Джон Сина долго сомневался, поддерживать ли ему голый скандал, однако поддался уговорам ведущих и сделал это.

В таком образе Джон объявил победителя в номинации, указанной на конверте. Премию «Оскар» получили дизайнеры фильма «Бедные-несчастные», в котором главную роль сыграла Эмма Стоун. Она, к слову, стала лучшей актрисой по версии кинопремии.

Чем известен Джон Сина

Джон Сина - американский рестлер и киноактер. Карьера Сины в кино началась с фильма «Морской пехотинец» (2006) и продолжилась в картинах «Девушка без комплексов» (2015), «Фердинанд» (2017) и «Бамблби» (2018).

Также он снялся в фильме «Форсаж 9» и сыграл роль Миротворца в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (оба 2021) и в сериале «Миротворец» (2022).