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«Был быстрее, чем Pakendikeskus!» Рэпер Генка написал стихотворение по мотивам скандала с Таави Рыйвасом

Хевели Туйск
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Рэпер Генка.
Рэпер Генка. Фото: Eero Vabamägi

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас попал в очередной скандал после того, как в аэропорту Хельсинки его сняли с рейса в Японию. Разумеется, рэпер Генка не мог не отреагировать на этот инцидент и сочинил несколько стихов.

«Через знакомых узнал, что сегодня в аэропорту Хельсинки Таави Рыйваса сняли с рейса в Японию», - говорится в сообщении, присланном в редакцию Elu24 в субботу вечером. Рыйвас должен был отправиться в Японию с делегацией Министерства иностранных дел.

Примечательно, что сегодня начался визит в Японию министра иностранных дел Маргуса Цахкна. Помимо министра и официальной делегации, в поездке участвует и бизнес-делегация, состоящая из представителей различных компаний Эстонии, в числе которых находится и Таави Рыйвас.

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