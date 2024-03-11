Бывший премьер-министр Таави Рыйвас попал в очередной скандал после того, как в аэропорту Хельсинки его сняли с рейса в Японию. Разумеется, рэпер Генка не мог не отреагировать на этот инцидент и сочинил несколько стихов.
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«Был быстрее, чем Pakendikeskus!» Рэпер Генка написал стихотворение по мотивам скандала с Таави Рыйвасом
«Через знакомых узнал, что сегодня в аэропорту Хельсинки Таави Рыйваса сняли с рейса в Японию», - говорится в сообщении, присланном в редакцию Elu24 в субботу вечером. Рыйвас должен был отправиться в Японию с делегацией Министерства иностранных дел.