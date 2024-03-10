Неприятный инцидент произошел на одном из концертов всемирно известной певицы Мадонны. Она поставила в неловкую ситуацию себя и зрителя с инвалидностью, пишет The Sun.
ВИДЕО ⟩ «Ты так и будешь сидеть?» Мадонна публично унизила человека на инвалидном кресле
Поклонник посетил концерт звезды 7 марта в Лос-Анджелесе. Во время выступления певица заметила его и обратилась с предложением встать-потанцевать.
«Ты так и будешь сидеть? Почему ты сидишь?» - поинтересовалась Мадонна.
Однако фанат так и не поднялся, а знаменитость, подойдя к краю сцены увидела, что тот передвигается с помощью инвалидного кресла.
«Оу, окей. Политически некорректно. Прошу прощения. Я рада, что ты здесь», - добавила она.
Madonna questions fan for sitting down during her show then finds out they’re on a wheelchair:— Pop Crave (@PopCrave) March 9, 2024
“Oh okay, politically incorrect, sorry about that. I’m glad you’re here.” pic.twitter.com/oezHxfjrFn
После этого певица извинилась и поблагодарила поклонника за посещение концерта. Однако в Сети Мадонну уже раскритиковали за неуважительное отношение к фанату ее творчества.