ВИДЕО ⟩ «Ты так и будешь сидеть?» Мадонна публично унизила человека на инвалидном кресле

Поклонник посетил концерт звезды 7 марта в Лос-Анджелесе. Во время выступления певица заметила его и обратилась с предложением встать-потанцевать.

«Ты так и будешь сидеть? Почему ты сидишь?» - поинтересовалась Мадонна.

Однако фанат так и не поднялся, а знаменитость, подойдя к краю сцены увидела, что тот передвигается с помощью инвалидного кресла.

«Оу, окей. Политически некорректно. Прошу прощения. Я рада, что ты здесь», - добавила она.

Madonna questions fan for sitting down during her show then finds out they’re on a wheelchair:



“Oh okay, politically incorrect, sorry about that. I’m glad you’re here.” pic.twitter.com/oezHxfjrFn — Pop Crave (@PopCrave) March 9, 2024

После этого певица извинилась и поблагодарила поклонника за посещение концерта. Однако в Сети Мадонну уже раскритиковали за неуважительное отношение к фанату ее творчества.