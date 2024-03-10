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ВИДЕО ⟩ «Ты так и будешь сидеть?» Мадонна публично унизила человека на инвалидном кресле

Limon.ee
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Мадонна.
Мадонна. Фото: Angela Weiss/AFP

Неприятный инцидент произошел на одном из концертов всемирно известной певицы Мадонны. Она поставила в неловкую ситуацию себя и зрителя с инвалидностью, пишет The Sun.

Поклонник посетил концерт звезды 7 марта в Лос-Анджелесе. Во время выступления певица заметила его и обратилась с предложением встать-потанцевать.

«Ты так и будешь сидеть? Почему ты сидишь?» - поинтересовалась Мадонна.

Однако фанат так и не поднялся, а знаменитость, подойдя к краю сцены увидела, что тот передвигается с помощью инвалидного кресла.

«Оу, окей. Политически некорректно. Прошу прощения. Я рада, что ты здесь», - добавила она.

После этого певица извинилась и поблагодарила поклонника за посещение концерта. Однако в Сети Мадонну уже раскритиковали за неуважительное отношение к фанату ее творчества.

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