Выступление Кристины Орбакайте вырезали из-за позиции ее матери Пугачевой

По информации росСМИ, предполагалось, что Орбакайте споет композицию «Просто любить тебя» вместе с Алексей Воробьевым. Но в последний момент ее коцертный номер изменили на песню от Таисии Повалий.

«Вместо звездной наследницы на сцену вышли Таисия Повалий и Денис Майданов. Организаторы концерта попросили их исполнить еще и вторую песню на свое усмотрение, на что артисты, конечно же, согласились», - сообщают росСМИ.

7 марта за два часа до начала концерта пресс-секретарь Кремлевского дворца Константин Ярошевский заявил, что Орбакайте выступать не будет, пишет Meduza.

Ранее российский исполнитель Стас Михайлов заявил, что успешным людям якобы вообще никогда нельзя критиковать родную страну. С его слов, артисты, которые перестают это понимать, исчезают как личности. «Простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», - цитирует Михайлова The Voice Mag.

На это в своих соцсетях отреагировала Алла Борисовна:

«Стасик Михайлов, что с тобой? Это я - безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да, я б встала перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-Богу, скажу, что думаю. А что, я могу и сейчас: "Му*ак ты, Стасик!"» - с улыбкой сказала Примадонна на видео в Instagram.