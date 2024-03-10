Восемь детей и взрослый на острове Пемба, входящего в архипелаг Занзибар в Танзании, умерли после того, как съели местный деликатес - мясо морской черепахи. По данным местных властей, еще 78 человек нуждались в госпитализации. Результаты анализов подтвердили, что все погибшие ели мясо морской черепахи. Об этом сегодня, 10 марта, сообщило агентство Associated Press.