В одном из самых популярных в последние годы туристических мест на Занзибаре произошел трагический несчастный случай, унесший жизни девяти человек. Еще 78 человек были госпитализированы.
Восемь детей и взрослый на острове Пемба, входящего в архипелаг Занзибар в Танзании, умерли после того, как съели местный деликатес - мясо морской черепахи. По данным местных властей, еще 78 человек нуждались в госпитализации. Результаты анализов подтвердили, что все погибшие ели мясо морской черепахи. Об этом сегодня, 10 марта, сообщило агентство Associated Press.
По словам доктора Хаджи Бакари, женщина, скончавшаяся в пятницу, была матерью одного из детей, умерших ранее. По его словам, мясо черепахи было съедено во вторник, 5 марта.
Жители Занзибара считают мясо морской черепахи деликатесом, хотя иногда оно становится причиной смерти от пищевого отравления хелонитоксизмом (хелонитоксикация).