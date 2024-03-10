Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 11 по 17 марта

Телец

Тельцам, нашедшим - как им кажется - любовь всей своей жизни, конечно, стоит бороться за свою любовь, но без чрезмерного упорства и настойчивости. Таким образом они не приблизят к себе любимого человека, а, наоборот, оттолкнут его от себя, что вряд ли входит в их планы. В сложившейся ситуации звезды советуют подождать: если это действительно их судьба, все сложится само по себе.

Рак

Ракам - преимущественно тем, кто пока еще не устроил свою личную жизнь - необходимо поработать над собой. В отношениях с противоположным полом им зачастую н хватает уверенности в себе, из-за чего они и проигрывают более напористым и веры в свои чары. Если они немного поработают над своей самооценкой, то добьются результата, на который пока - по причине исключительно скромности - и не надеются.

Стрелец

Стрельцам, которые поссорились с близким человеком, необходимо приложить максимум усилий для примирения - в конце концов, именно они виноваты в случившемся конфликте, да и переживают они из-за него больше, чем когда-либо. Главное, забыть о поводе, который невольно стал причиной раздора: подозрения для ревности, которые не имеют под собой реального основания, а значит, и ссориться было ни к чему.